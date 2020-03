Coronavirus: rimandata uscita del disco di Michele Bravi

ROMA, 09 MAR - Anche Michele Bravi fa slittare l'uscita del suo nuovo disco dal 20 marzo al 17 aprile, per la situazione d'emergenza legata al Coronavirus in Italia. "La musica non si ferma mai ma è giusto porre la dovuta attenzione a un problema che ci sta coinvolgendo tutti e procedere uniti verso la risoluzione", afferma Michele Braviil giovane cantautore. (ANSA).