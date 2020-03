Senhit all'Eurovision per San Marino

ROMA, 06 MAR - La cantante italo-eritrea Senhit sarà in gara all'Eurovision Song Contest (in programma a metà maggio a Rotterdam) in rappresentanza di San Marino, che parteciperà così per l'undicesimo anno. Senhit ha già concorso per San Marino alla gara canora del 2011 e quest'anno torna in gara forte di un'esperienza che si è consolidata sui palchi dei club di tutta Europa e degli Stai Uniti, con brani sia in italiano sia in inglese. Il successo del recente singolo dal sound elettro pop "Dark Room" è stato uno dei motivi che ha spinto San Marino a volerla di nuovo in sua rappresentanza. Lo staff artistico è capitanato dall'eclettico creative director Luca Tommassini. Senhit ha deciso di condividere la scelta della canzone da portare con i suoi fan e con il pubblico eurovisivo, invitandoli a offrire il loro consiglio. Dalle 9 del 7 marzo e la mezzanotte dell'8 sarà possibile esprimere la propria preferenza ((www.senhit.com/eurovision) tra "Freaky!" e "Obsessed", due brani elettro pop e con sonorità internazionali. Lunedì 9 marzo sarà svelata la canzone scelta. (ANSA).