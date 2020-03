Biennale College Cinema, woorkshop in Virtual reality

VENEZIA, 06 MAR - Si è svolto interamente in modalità virtuale - attraverso un'apposita piattaforma e in sintonia con il linguaggio dei progetti coinvolti - il workshop della 4/a edizione di Biennale College Cinema-Virtual Reality. E' la prima volta, sottolinea la Biennale, che un workshop completo, organizzato nel corso di più giorni, ha visto svolgersi l'intera attività in modalità virtuale. E l'emergenza sanitaria internazionale dovuta al Coronavirus non c'entra: l'iniziativa era già prevista in modalità virtuale. Realizzato da martedì 3 marzo a oggi, il workshop ha collegato a distanza lo staff di Biennale College - Cinema, con i tre team selezionati dalla Germania, dalla Gran Bretagna e dall'Italia. Uno dei tre progetti sarà poi presentato nella sezione Venice Virtual Reality della 77/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (2-12 settembre), diretta da Alberto Barbera. (ANSA).