Francesco Bianconi in Bmg, album solista in primavera

ROMA, 05 MAR - Francesco Bianconi firma per BMG. Il cantautore, leader dei Baustelle, ha siglato un accordo sia discografico sia editoriale con l'azienda musicale del Gruppo Bertelsmann che fra pochi mesi pubblicherà il suo primo progetto solista. Il disco, che vanta la presenza di prestigiosi ospiti internazionali ed è stato realizzato in collaborazione con Ponderosa Music Records, verrà pubblicato in primavera. Francesco Bianconi con i Baustelle, la band che dal 2000 ha segnato la storia dell'indie-rock italiano, ha all'attivo 9 album. Ha composto la colonna sonora per il film "Giulia non esce la sera" (2009) di Giuseppe Piccioni, con Valerio Mastandrea e Valeria Golino, che gli vale due nomination ai David di Donatello e il Nastro D'Argento alla Migliore Canzone Originale. Ha all'attivo anche due romanzi, "Il Regno Animale" e "La Resurrezione della Carne", racconti brevi, un cameo nel film "Pronti a Tutto" di Lorenzo Vignolo con Francesco Pannofino e Alessandro Tiberi, svariate collaborazioni con altri artisti come autore, cantante, produttore. (ANSA).