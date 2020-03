Santino Spinelli commendatore Repubblica, è primo rom

ROMA, 02 MAR - Santino Spinelli, in arte Alexian, musicista famoso e ambasciatore della cultura romani nel mondo è diventato commendatore della Repubblica, nominato dal presidente Mattarella. E' il primo rom a conseguire questo titolo . "Un sentito ringraziamento al Presidente della Repubblica Italiana , Sergio Mattarella per la nomina a Commendatore della Repubblica Italiana. Dedico questo prestigiosissimo riconoscimento a tutto il mio popolo , soprattutto ai giovani rom e sinti " Così Santino Spinelli ha commentato l'importante conferimento. Questo riconoscimento si aggiunge alla Cittadinanza Onoraria del Comune di Laterza (Taranto), alla carica di Ambasciatore dell'Arte e della Cultura Romanì nel Mondo conferitagli dall'International Romani Union e ai numerosi riconoscimenti. Nato a Pietrasanta nel '64 ma residente a Lanciano in Abruzzo, Santino, in arte Alexian, ha due lauree e una grande passione per la musica trasmessa anche ai suoi tre figli con i quali è in concerto in tutto il mondo. È fondatore e presidente dell'associazione culturale Thèm Romanò (mondo romanò). Tra i tanti incarichi quello di rappresentante per l'Italia, al 'parlamento' dell'Unione Internazionale Romaní e di presidente di FederArteRom. Si legge la sua firma, sotto la poesia "Auschwitz" sul monumento alle spalle del Bundestag a Berlino dedicato alla memoria del genocidio di Sinti e Rom durante il nazismo, inaugurato il 24 ottobre 2012 alla presenza del capo di Stato tedesco e di Angela Merkel. (ANSA).