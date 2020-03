Max Pezzali, esce singolo Sembro matto

ROMA, 02 MAR - "Sembro Matto" è il nuovo singolo di Max Pezzali, disponibile da venerdì 6 marzo. Il brano si aggiunge al repertorio romantico del cantautore. Nel brano, prodotto in studio da Big Fish, compare nello special anche un'altra voce che si scoprirà ad aprile nel "featuring" del remix. Come quella di "in questa città", la copertina del singolo è disegnata da Zerocalcare. Entrambi i singoli saranno contenuti nel nuovo album di inediti di Max Pezzali di prossima pubblicazione. Venerdì 6 marzo sarà online il video di "Sembro matto" girato a Spoleto sul set di Don Matteo e diretto da Cosimo Alemà, il regista della fiction. Protagonisti del videoclip i giovani attori della popolare serie tv di Rai1. Il 10 e 11 luglio Max Pezzali sarà il protagonista di "Sansiro canta Max", che si preannuncia come un grande karaoke collettivo allo stadio di Milano (data zero a Bibione il 2 luglio). (ANSA).