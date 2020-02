Berlino: Toto Orso, tra Favolacce e Never Rarely

BERLINO, 27 FEB - Nel non facile Toto Orso di questa edizione del Festival di Berlino, la 70/a che si chiude sabato sera, in corsa, stando ai rumors, sono soprattutto cinque film: DAU. NATASHA di Ilya Khrzhanovskiy e Jekaterina Oertel; l'onirico UNDINE di Christian Petzold; MY LITTLE SISTER di Stéphanie Chuat e Véronique Reymond, film tra dolore e teatro e infine, in pole position, il nostro FAVOLACCE di Damiano e Fabio D'Innocenzo (su cui puntano molti inviati italiani alla Berlinale) e l'indie movie con aborto, NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS di Eliza Hittman. E questo, quando mancano all'appello solo due film che passeranno domani: IRRADIÉS Rithy Panh e il molto quotato iraniano THERE IS NO EVIL di Mohammad Rasoulof. Sul fronte Italia non finisce qui, VOLEVO NASCONDERMI di Giorgio Diritti potrebbe infatti correre per l'Orso al miglior attore da assegnare ad Elio Germano che, tra l'altro, è anche uno dei protagonisti di FAVOLACCE. (ANSA).