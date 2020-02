Coronavirus: corista Scala positivo, sono guarito

MILANO, 27 FEB - Aveva cantato nel Trovatore il 12 febbraio, poi non si era sentito bene ed era rimasto a casa in malattia. In ospedale a un corista della Scala è stata diagnosticata una polmonite batterica ed è stato rimandato a casa. A questo punto, visto che la febbre non scendeva, ha chiamato il 112 e gli è stato fatto il tampone. Così l'artista i ha scoperto di essere positivo al Coronavirus. L'Ats ha avvisato il teatro che ha inviato una comunicazione ai dipendenti, bloccando non solo gli spettacoli ma anche le prove fino al primo marzo. Per tranquillizzare tutti è stato lui stesso oggi a mandare un messaggio in cui spiega fra l'altro di essere "praticamente guarito". "Ora io sto bene, sto prendendo un antibiotico risolutivo per la polmonite batterica, il virus praticamente non mi dà più sintomi e mi hanno detto che praticamente sono guarito. Manco dal teatro dal 12 e oggi siamo fuori pericolo di contagio eventuale da parte mia in virtù dei 14 giorni di incubazione". (ANSA).