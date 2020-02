Cinema: Ferilli, mamma che sprona e protegge in Onward

ROMA, 25 FEB - "Una mamma che sprona, protegge e aiuta i suoi figli, diventando parte attiva nel permettergli di realizzare un bellissimo incantesimo". Così Sabrina Ferilli, descrive il personaggio di Laurel, che doppia nell'adventure fantasy animato in Cgi "Onward - Oltre la magia" di Dan Scanlon, che arriverà nelle sale il 16 aprile e non più il 5 marzo come programmato inizialmente. Il film è ambientato in un mondo fantastico 'urbano' e contemporaneo che ha un po' dimenticato la propria magia, popolato da creature come orchi, unicorni centauri, maghi, streghe, stregoni e spiritelli. Protagonisti della storia sono due elfi adolescenti, il sedicenne Ian e il fratello maggiore, la 'testa calda' Barley, che si lanciano in un'avventura per completare l'incantesimo grazie al quale possono riavere per un giorno con loro il padre, morto anni prima. Il genitore inizialmente riportato nel loro mondo solo per metà (dalla cintola in giù) compie con i figli un viaggio on the road che varia fra i generi, citando capisaldi come Dungeons and Dragons, I predatori dell'Arca perduta, i Goonies e Harry Potter ma anche una commedia irriverente come Weekend con il morto, senza dimenticare la commozione. Tra i doppiatori italiani, anche Fabio Volo (voce del padre di Ian e Barley) , Favij (uno spiritello) j, David Parenzo ( un cameriere) e Raul Cremona (un apprendista stregone). Il film, che ha debuttato al Festival di Berlino, è già epocale perché include il primo personaggio animato Lgbtq in un lungometraggio Pixar/Disney: è la poliziotta ciclope Specter, che in una scena parla della figlia della sua compagna. (ANSA).