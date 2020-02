Brunori Sas rimanda alcune date del tour

ROMA, 25 FEB - Anche Brunori Sas è costretto a cambiare alcune date del suo tour nei palasport, causa coronavirus, e a rimandare la partenza al 21 marzo. "Date le recenti disposizioni governative, Vivo Concerti comunica che il tour di Brunori Sas subirà alcune modifiche di calendario", spiega una nota dell'organizzazione del live. Il 29 febbraio viene cancellata la data zero a Vigevano, mentre sono riprogrammate le date di Jesolo (dal 3 marzo al 19 aprile), di Torino (dal 7 marzo al 15 aprile), di Milano (dal 13 marzo al 17 aprile), di Bologna (dal 15 marzo al 7 aprile). Rimangono invariate le date successive: quindi il via da Firenze il 21 marzo, poi Ancona il 24, Roma il 27, Napoli il 28. Il 3 aprile Brunori sarà a Bari, il 5 a Reggio Calabria. In estate già fissate le date del 25 giugno al Milano Summer Festival, del 13 luglio al Rock in Roma e del 26 luglio al Lucca Summer Festival. (ANSA).