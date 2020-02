La freccia azzurra di D'Alò torna in sala restaurata

ROMA, 24 FEB - In occasione dei 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari che ne fu l'autore e a 25 anni dalla prima uscita in sala, "La Freccia Azzurra" con la regia di Enzo D'Alò torna nei cinema italiani distribuito dalla Viggo, per festeggiare il doppio anniversario. Si potrà così tornare a vedere uno dei capolavori italiani del cinema di animazione, prodotto da La Lanterna Magica, nella versione restaurata 2K voluta da Alice nella Città e realizzata con il sostegno della Siae in collaborazione con Lanterna Magica, Csc, Cineteca Nazionale e Biblioteche di Roma. Tra i film di genere più belli e premiati in Italia, uscito nel 1996, opera del regista partenopeo Enzo D'Alò che ha avuto il merito di riportare il grande cinema di animazione nelle nostre sale e che lo ha scritto assieme a Umberto Marino, prodotto da Maria Fares, La Freccia Azzurra è liberamente tratto dall'omonimo racconto di Gianni Rodari, indimenticabile scrittore per l'infanzia di cui nel 2020 ricorre il centenario dalla nascita, a i 50 anni dall'assegnazione del Premio Hans Christian Andersen per la letteratura per l'infanzia. Sulle note di una magica colonna sonora composta da Paolo Conte, si narra delle disavventure della Befana (la voce è di Lella Costa), ingannata dal perfido assistente dottor Scarafoni (la voce è del premio Nobel Dario Fo) che la fa ammalare per sostituirsi a lei e vendere i giocattoli ai bambini ricchi anziché regalarli a tutti, e di magici giocattoli che si animano e si ribellano per la felicità di tutti i bambini e del piccolo orfano Francesco che potrà finalmente volare sulla sua Freccia Azzurra. Presentato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, il film si aggiudicò il David di Donatello per le musiche, nel 1997, e due Nastri d'Argento. (ANSA).