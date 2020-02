Paw Patrol, dai pupazzi al film d'animazione

ROMA, 21 FEB - Spin Master annuncia l'arrivo sul grande schermo del primo film d'animazione di Paw Patrol, pluripremiato franchise in continua crescita, amatissimo in tutto il mondo dal target pre-scolare. L'arrivo nelle sale del film, prodotto da Spin Master Entertainment insieme a Nickleodeon Movies, distribuito da Paramount Pictures, e diretto dal "veterano" dell'animazione Cal Brunker (Nut Job 2 - Tutto molto divertente; Fuga dal pianeta Terra) è previsto per l'agosto 2021. "Siamo entusiasti di collaborare con Paramount e Nickelodeon per portare sul grande schermo la serie Paw Patrol e i personaggi che i bambini di tutto il mondo adorano. Questa prima incursione nel mondo del lungometraggio segna un'importante espansione strategica per Spin Master Entertainment e dimostra il nostro impegno a ottenere il massimo dai nostri team di entertainment-production nello sviluppo della nostra property in un formato, quello cinematografico, che permette di rafforzare il legame tra i piccoli fan e i personaggi della serie attraverso l'esperienza "teatrale" condivisa" - dichiara Jennifer Dodg, Vicepresidente Esecutivo di Spin Master che firma la produzione insieme ai produttori esecutivi Ronnen Harary, co-founder e co-CEO di Spin Master, Adam Beder, Strategic Partnership & Franchise Development per Spin Master, e Peter Schlessel. "L'arrivo di Paw Patrol nel mondo del cinema è una pietra miliare per questa property iconica e non vediamo l'ora che bambini e famiglie possano vivere quest'esperienza insieme" racconta Brian Robbins, President, Kids & Family Entertainment, Viacom Cbs Domestic Media Networks. "Siamo entusiasti di lavorare con Spin Master Entertainment e la nostra divisione gemella Paramount Pictures su questo titolo che si aggiunge alla lista dei film di Nickelodeon". (ANSA).