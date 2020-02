Disco e tour in vista per Alanis Morissette

ROMA, 21 FEB - Nuovo disco e nuovo tour in vista per Alanis Morissette. E' già disponibile "Smiling", il nuovo singolo dell'artista multi-platino e vincitrice di sette Grammy Awards, scritto insieme a Michael Farrell (Morrissey, Macy Gray) e prodotto da Alex Hope (Troye Sivan, Ben Platt, Tove Lo). Il brano anticipa il nono album "Such Pretty Forks In The Road" in uscita il 1 maggio. Poi in autunno il tour mondiale, che celebra i 25 anni dal primo disco "Jagged Little Pill", toccherà anche 13 città europee e arriverà in Italia per un'unica data: il 15 ottobre al Mediolanum Forum di Milano (il via da Copenhagen il 23 settembre con gran finale a Parigi all'AccorHotels Arena il 22 ottobre). Special guest sarà Liz Phair, cantautrice nominata ai Grammy, che accompagnerà sul palco Alanis in tutte le date del tour europeo. La messa in vendita generale dei biglietti per il live di Milano partirà il 28 febbraio. (ANSA).