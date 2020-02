Ghali, il mio viaggio personale dentro 'DNA'

(di Carlo Mandelli) MILANO, 21 FEB - Si intitola 'DNA' il nuovo album di Ghali, in uscita il 21 febbraio con quindici tracce che raccontano un viaggio musicale ma anche geografico. "Questo disco è un viaggio in tutti i sensi - ha spiegato Ghali - perché dopo il tour nei palazzetti sono partito per viaggiare in Europa, America e Nord Africa. Siamo stati un studi con artisti di vario genere e con produttori che hanno lavorato con artisti veramente grandi. Dopo otto mesi di viaggi e scrittura siamo tornati a Milano per organizzare il tutto. Per la prima volta nella mia vita ho scremato molto materiale". Il secondo album di Ghali, dopo il successo di Album (triplo disco di Platino), è un disco ricco di sfaccettature che testimoniano le diverse anime di un artista che ha deciso di indossare panni diversi tra loro. "Ogni Paese in cui sono stato mi ha influenzato a suo modo - ha raccontato - ma ho comunque avuto il bisogno di portare tutto a casa per poi elaborarlo. In studio ho bisogno di essere capito per lavorare bene". Per presentare dal vivo l'album, Ghali sarà l'8, il 9 e il 10 maggio sul palco del Fabrique di Milano. (ANSA).