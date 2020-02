Cinema: arriva dal 2 marzo film testamento 'Varda by Agnès'

BOLOGNA, 19 FEB - La Cineteca di Bologna rende omaggio alla regista belga Agnès Varda, scomparsa un anno fa, portando dal 2 marzo nelle sale italiane il film testamento, 'Varda by Agnès', presentato lo scorso anno al festival di Berlino, poche settimane prima della sua morte avvenuta il 29 marzo 2019. Per accompagnare l'uscita in sala di 'Varda by Agnès', autoritratto di una vita di cinema, la Cineteca rende disponibili altri quattro titoli della regista: uno dei suoi capolavori, 'Cléo dalle 5 alle 7', diretto nel 1962; 'Daguerréotypes', racconto del 1976 della sua Parigi, partendo dalla via che ha sempre ospitato la sua casa di produzione, Rue Daguerre; 'Salut les cubains', reportage dalla Cuba del 1963; 'Réponses de femmes', breve lavoro realizzato nel 1975, per rispondere alla domanda: "Che cos'è una donna?". La Cineteca torna così sull'opera di Varda con il suo ultimo film dopo aver distribuito una delle più belle sorprese del 2018, il film realizzato a quattro mani con l'artista urbano JR, 'Visages Villages'.(ANSA).