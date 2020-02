Addio alla costumista Bruna Parmesan

ROMA, 19 FEB - Lutto nel mondo del cinema. E' morta a 97 anni, nel corso della notte, "serenamente nel sonno" nella sua casa di Roma, la costumista Bruna Parmesan, autrice dei costumi di film celebri come Giulietta degli spiriti di Federico Fellini, Il marchese del Grillo di Mario Monicelli, Via Montenapoleone di Carlo Vanzina, Il tassinaro, di e con Alberto Sordi, In viaggio con papà e Io so che tu sai che io so, Io e Caterina, con la regia sempre di Alberto Sordi, Ecco noi per esempio e Tre tigri contro tre tigri di Sergio Corbucci, Febbre da cavallo di Steno, Il medico della mutua, di Luigi Zampa. A dare la notizia all'ANSA è l'amico e sceneggiatore Filiberto Scarpelli, nipote del celebre Furio Scarpelli. Nata a Venezia nel 1923, Parmesan ha avuto due nomination ai Nastri d'argento. "L'ho sentita proprio ieri sera al telefono - ricorda Scarpelli - era allegra e spiritosa come sempre. Un altro grande pezzettino del nostro cinema che se ne va". (ANSA).