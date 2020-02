Musica: Domingo inaugura Donizetti Opera numero sei

MILANO, 19 FEB - Si aprirà il prossimo 19 novembre col debutto di Placido Domingo nella parte di 'Belisario' la sesta edizione di Donizetti Opera, che segnerà anche la riapertura del teatro Donizetti di Bergamo dopo il restauro. In programma cinque titoli d'opera. Oltre a Belisario (in forma di concerto), con il coro e l'orchestra del Regio di Torino diretta da Riccardo Frizza, direttore musicale del festival, andrà in scena La fille du régiment. La produzione, con la regia del cubano Luis Ernesto Donas, è realizzata con l'Arena di Verona e con il Teatro Lirico Nacional de Cuba, al suo primo progetto internazionale. A questi si aggiungono Marino Faliero con la regia di ricci/forte e il tenore Javier Camarena, artista in residenza 2020, Le nozze in villa con il coro dell'Accademia alla Scala e L'amor coniugale (produzione Opera fuoco in collaborazione con il Beethovenfest di Bonn). Anteprime in programma il 15 aprile con la presentazione-show del direttore artistico Francesco Micheli e la Donizetti night il 5 settembre. (ANSA).