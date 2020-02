Cremonini, dal 28/2 il nuovo brano Giovane Stupida

ROMA, 18 FEB - Sarà in radio dal 28 febbraio "Giovane stupida", il nuovo singolo di Cesare Cremonini, il secondo estratto dalla raccolta Cremonini 2C2C The Best Of. "Una canzone scritta per una ragazza meravigliosa - spiega Cesare - ma anche una piccola commedia sentimentale sull'amore: 23 anni lei, 39 io. Il messaggio di questa canzone che potrebbe essere un film, capovolge gli stereotipi e spiega che come sempre l'amore è capace di rendere accettabile e positivo tutto ciò che al mondo può sembrare a prima vista sbagliato o criticabile". Il testo, racconta ancora Cremonini, "è un omaggio e uno sguardo divertito alle differenze che emergono quando due persone di generazioni diverse si incontrano come opposti ma alla fine non sanno fare a meno l'uno dell'altra. 'Stupido' nel mio vocabolario dell'amore assume quasi sempre il suo significato originario: stupēre, stupìre". E in estate Cremonini tornerà sul palco degli stadi italiani, dal 21 giugno, con 7 concerti in cui ripercorrerà la sua carriera partita nel 1999. Il tour si chiuderà il 18 luglio all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. "Quello di Imola - dice Cesare - sarà un evento straordinario, nato dall'esigenza di creare uno show indimenticabile in Emilia-Romagna per ripercorrere questi miei primi 20 anni di carriera. Mi hanno proposto di celebrare tutto questo nel cuore stesso della mia terra, l'Emilia, che è la mia vita, la mia seconda pelle e il mio Dna. L'autodromo di Imola è un luogo magico, reso immortale dalla storia della Formula Uno, dal ricordo commovente e senza tempo di Ayrton Senna, e nella musica, naturalmente da Vasco Rossi che lo ha trasformato in un tempio leggendario della musica italiana e internazionale". (ANSA).