Harrison Ford pronto per un nuovo Indiana Jones

NEW YORK, 17 FEB - Harrison Ford è pronto per rimettersi i panni di Henry Walton Jones Jr, alias Indiana Jones. Lo ha confermato lo stesso attore durante un'apparizione all'Ellen DeGeneres show, specificando che le riprese del quinto capitolo della saga, protagonista un rispettabile e pacato professore di archeologia che gira il mondo a caccia di tesori, inizieranno la prossima estate. "Sarà divertente - ha detto Ford, 77 anni - non vedo l'ora". L'ultimo film del franchise, 'Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo' risale al 2008, vent'anni dopo il terzo, 'Indiana Jones e l'ultima crociata'. Il primo, 'I predatori dell'arca perduta' risale al 1981, ma nel 2008 è stato reintitolato 'Indiana Jones e i predatori dell'arca perduta'. Il secondo è 'Indiana Jones e il tempio maledetto' del 1984. (ANSA).