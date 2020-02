Un sacco 'amici miei' il nuovo Verdone

ROMA, 14 FEB - Molto 'Amici miei', nonostante le smentite di Carlo Verdone, un pizzico malinconico e con qualche volgarità di troppo: si presenta così 'Si vive solo una volta', in sala dal 26 febbraio in oltre 700 copie distribuite da Filmauro e Vision Distribution. Il nuovo film del regista romano, il 27/mo arriva a quaranta anni di distanza da 'Un sacco bello'. Di scena una grande amicizia tra quattro medici: ovvero il primario chirurgo Umberto (Carlo Verdone), il suo assistente tombeur de femme, Corrado (Max Tortora), la ferrista Lucia (Anna Foglietta) e, infine, l'anestetista Amedeo (Rocco Papaleo). Tutti grandi professionisti in sala operatoria, ma con vite fallimentari nel privato. Uniti da anni e molto affiatati, questi quattro amici sono un po' ossessionati dagli scherzi la cui vittima è sempre e solo il povero e ingenuo Amedeo. Tutto si capovolge quando Umberto, Lucia e Corrado scoprono, dopo un controllo di routine, che la loro vittima preferita è gravemente ammalata, ha pochi mesi di vita. Ora il problema è come dirglielo. La soluzione viene ad Umberto: fare un viaggio tutti insieme in Puglia e trovare il momento in cui confidare ad Amedeo la dura verità sulle sue condizioni di salute. (ANSA).