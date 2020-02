Barcolana: Elisa in un video canta per raccontare la regata

TRIESTE, 14 FEB - La cantante Elisa dona la sua voce alla Barcolana, in un video realizzato per raccontare la regata, e che è stato condiviso anche dalla stessa cantante sui social nel giorno di San Valentino, come segno d'amore per la sua terra. Per il patron della Barcolana, Mitja Gialuz, il gesto della cantante è la testimonianza di un "amore autentico per il Friuli Venezia Giulia". "Questa iniziativa, la disponibilità di Elisa a prestarci la sua voce, è un vero raggio di sole per la Barcolana, l'espressione dell'autentico amore per la regione", ha proseguito Gialuz. "Volevamo realizzare un breve video che raccontasse il nostro evento: è stato pensato in particolare per avvicinare nuovo pubblico e per far vivere lo spirito della manifestazione. Elisa è grande amica della Barcolana, ci ha fatto un enorme regalo di San Valentino. Amare la propria terra significa metterla in evidenza per lei con entusiasmo: ognuno può farlo a modo proprio ed Elisa ha trovato quello più bello, attraverso la sua fantastica voce". (ANSA).