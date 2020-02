Musica: Billie Eilish, No time to die, la canzone per Bond

ROMA, 14 FEB - La vincitrice di 5 Grammy, Billie Eilish, della Darkroom/Interscope Records, ha rilasciato la sua nuova canzone, No Time To Die, la canzone d'apertura ufficiale per il nuovo film di James Bond. La canzone è stata prodotta da suo fratello; Il vincitore come lei dei Grammy Award Finneas, insieme a Stephen Lipson, con gli arrangiamenti di Hans Zimmer e Matt Dunkley, la chitarra di Johnny Marr. No Time To Die viene rilasciata prima dell'uscita del film, che arriverà in Italia il 9 aprile. La diciottenne Eilish è ufficialmente la più giovane artista della storia ad aver scritto e cantato la canzone d'apertura di James Bond e si esibirà live, accompagnata da Finneas, e gli ospiti speciali Hans Zimmer e Johnny Marr ai Brit Awards a Londra il 18 febbraio. "Billie e Finneas hanno scritto una canzone incredibilmente potente e toccante per No Time To Die, che è stata concepita per funzionare perfettamente con la parte emotiva del film", hanno detto Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, produttori di No Time To Die. In No Time To Die, Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia. Diretto da Cary Joji Fukunaga, prodotto da Michael G. Wilson e Barbara Broccoli con Daniel Craig, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Rami Malek e Naomie Harris, Ben Whishaw tra gli altri il film Universal sarà in sala dal 9 aprile. (ANSA).