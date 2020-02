Romina Power su set con Guillermo Del Toro

ROMA, 13 FEB - Romina Power sul set a Toronto del regista premio Oscar (per La forma dell'acqua) Guillermo del Toro. "Drinking in the job . Sul set di "Nightmare Alley" sorseggiando un Martini analcolico. E' la stessa cantante ad annunciarlo con un sul suo profilo Instagram ufficiale, corredato da due foto (è irriconoscibile) una dove appare da sola e una in compagnia con il regista premio Oscar. Il lungometraggio sarà tratto dal romanzo scritto nel 1946 da William Lindsay Gresham. Un paio di settimane fa sono state annunciate le riprese nella città di Toronto, insieme al super cast formato da Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Ron Perlman, Rooney Mara, e David Strathairn. Romina non fornisce dettagli se per Del Toro ha optato per un cammeo, o un ruolo, fatto sta che è li sul set vestita e acconciata di tutto punto. Dopo la partecipazione al festival di Sanremo dove ha cantato con Al Bano, Romina è tornata al cinema che aveva frequentato giovanissima negli anni Sessanta nei famosi musicarelli accanto all'ex marito. Del resto e sempre la figlia di due star di Hollywood, Tyron Power e Linda Christian. (ANSA).