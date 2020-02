Francesca Michielin, il 13 marzo esce nuovo album Feat

ROMA, 13 FEB - Esce il 13 marzo il nuovo album di Francesca Michielin dal titolo FEAT (Sony Music). Undici tracce, 11 featuring, frutto delle collaborazioni della giovane cantautrice con i nomi più interessanti del panorama musicale attuale. "Incontrarsi è difficile. Risulta sempre più semplice scontrarsi, elencare le differenze, usarle per allontanarsi. Credo, però, non ci sia specchio migliore se non nell'Altro. Credo ancora che le differenze siano belle perché non tolgono nulla, anzi, riempiono davvero - racconta Francesca - Questo progetto è stato un lavoro impegnativo ed ambizioso, fatto di incontri e paralleli, tesi a creare qualcosa che non avevo mai fatto prima, una storia di contrasto e unione, tra quei due mondi, Natura e Urban, che mi lasciano da sempre divisa e in bilico ma che mai come oggi mi appartengono. Il confronto è il mio Stato di Natura". Il nuovo disco, già anticipato dal singolo Cheyenne feat. Charlie Charles, sarà accompagnato nelle tre settimane precedenti l'uscita del disco, a partire dal 20 febbraio, da un set live, costruito attorno alle sonorità del feat che sarà poi disponibile dalla mezzanotte. Tre brani, con tre sonorità diverse, in tre location, con tre arrangiamenti e tre set completamente diversi tra loro. Il primo brano dell'album ad essere presentato al pubblico sarà "Gange" con il rapper Shiva, il 20 febbraio al Rocket di Milano. Proseguono intanto le vendite per il live del 20 settembre 2020 al Carroponte di Milano. (ANSA).