Junior Cally, eventuali compensi contro violenza su donne

FIUMICINO, 12 FEB - "Mi rimetto gli scarpini: non prenderò un euro da questa mia iniziativa. La faccio con il cuore. Qualora arrivasse qualche sponsor per la mia presenza in campo, i soldi li darò tutti ad un'associazione che combatte la violenza sulle donne. Se mai dovessi percepire un solo euro da questa mia esperienza, sarà tutto dato ad associazioni contro la violenza sulle donne". Così il rapper di Focene (Fiumicino), Junior Cally, chiarisce, con un video pubblicato su alcune "stories" del suo profilo Instagram, le motivazioni che lo hanno portato a firmare ieri, dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, per il Fiumicino Calcio 1926, primo nel girone A di Promozione laziale, pronto a scendere in campo il 23 febbraio contro il Tolfa. Con i suoi trascorsi calcistici giovanili nel Focene, una presenza in campo, da esterno d'attacco, per richiamare pubblico a sostegno della squadra, in piena corsa per vincere il Campionato ed essere promosso in Eccellenza. "Faccio il cantante, lavoro con la musica e non sono un calciatore. Non ho bisogno di fare altri lavori - ha chiarito Junior Cally - se l'ho fatto è semplicemente per rispondere a tutte le dicerie su di me nel mio paese, che amo con i suoi abitanti. Ed è una chiara risposta che dimostra quello che sono disposto a fare per la mia città. Onorerò quel campo e la città che mi ha cresciuto e aspetto tutti il 23 febbraio allo stadio Pietro Desideri di Fiumicino, per fare il tifo per la squadra: il calcio deve unire, come la musica. Spesso il calcio viene visto come possibilità di essere violenti a bordo campo o sugli spalti. Mi auguro che questa mia partecipazione serva per far unire il paese". (ANSA).