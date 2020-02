Abbado confermato per 3 anni a guida Festival Verdi

MILANO, 11 FEB - Il festival Verdi compie vent'anni e per la prossima edizione - dal 24 settembre al 18 ottobre - mette in cartellone tre nuove produzioni (I lombardi alla prima crociata con la regia di De Ana, Rigoletto, Macbeth nella versione francese) a cui si aggiunge Ernani in forma di concerto. "Lo abbiamo fatto per necessità - ha spiegato il direttore generale del Teatro Regio Anna Maria Meo alla presentazione a Milano - perché in sospeso abbiamo il ricorso al Mibac per il mancato contributo". A questi in programma si aggiungono un recital verdiano di Luca Salsi, un concerto sinfonico diretto da Valery Gergiev e il Requiem diretto da Roberto Abbado, che ha firmato per restare direttore musicale del festival per altri tre anni. Oltre a tutte le iniziative di VerdiOff in programma in tutta la città. (ANSA).