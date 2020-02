Carmen Consoli, all'Arena anche Elisa e Irene Grandi

ROMA, 11 FEB - Ci saranno anche Elisa e Irene Grandi al concerto che Carmen Consoli terrà il 25 agosto all'Arena di Verona per festeggiare i suoi primi 25 anni di carriera, "25 anni Mediamente Isterici". I nomi delle due artiste si aggiungono a quelli già annunciati di Max Gazzè e Samuele Bersani, delineando così un cast di amici, riunito per una serata unica e senza repliche che vedrà oltre 3 ore di musica live. Un viaggio tra le canzoni e i racconti di Carmen, in cui la cantantessa mostrerà le sue due anime, quella rock e quella sinfonica, accompagnata dalla sua storica rock band e da un'Orchestra Sinfonica di 50 elementi che vestirà di nuovo i suoi brani (un esperimento portato in scena nel 2001 a Taormina con "L'anfiteatro e la bambina impertinente"). In scaletta dall'Ultimo Bacio a AAA Cercasi, da Eva contro Eva a Elettra, dall'anima rock di Mediamente Isterica, quello che lei definisce "album della vita", ai suoi progetti più acustici come "Eco di Sirene". (ANSA).