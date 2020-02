Post Malone torna in Italia per evento unico live

ROMA, 11 FEB - Dopo l'incredibile show a Roma nel luglio del 2018, Post Malone, artista multi-platino e nominato ai Grammy Awards, torna in Italia per un live unico, prodotto da Vivo Concerti, previsto per mercoledì 17 giugno 2020 all'Ippodromo Snai San Siro di Milano. L'attesissimo tour europeo celebrerà "Hollywood's Bleeding" (Republic Records), terzo disco di Post Malone pubblicato lo scorso 6 settembre, che contiene importanti featuring, tra i quali Ozzy Osbourne, Travis Scott e Lil Baby. Il talentuoso artista di Dallas inizia la sua carriera nel 2015 senza voler dichiarare alcun genere di appartenenza: nel 2016 esce 'Congratulations' feat. Quavo, il primo singolo di Post Malone, che esordisce al #1 posto della classifica Billboard Top 200, ricevendo innumerevoli certificazioni multiplatino in tutto il mondo e la certificazione disco di diamante dalla RIAA. Nello stesso anno, l'artista pubblica il suo primo album dal titolo 'Stoney', disco che ha ottenuto un successo globale ed è entrato nella Top 10 della Billboard 200, ottenendo la #1 posizione nella classifica R&B/Hip Hop Album e consacrando Post Malone il "primo artista hip hop esordiente del 2016". Sulla scia del primo successo, nel 2018 esce "beerbongs & bentleys" che batte ogni record: il disco debutta alla #1 posizione nella Billboard Top 200 rivelandosi uno dei progetti discografici che ha ottenuto più streaming nell'arco di una sola settimana. Post Malone si classifica contemporaneamente con 9 brani nella Top 20 della Hot 100 Chart, divenendo così l'artista che registra il maggior numero di tracce presenti all'interno di questa classifica. Stesso record anche per la Top 40 della Hot 100, con ben 14 canzoni. Nello stesso anno, il singolo 'Rockstar' feat. 21 Savage è nominata ai Grammy e 'Sunflower' feat. Swae Lee è parte della colonna sonora del film 'Spider-Man: Un nuovo universo'. Inoltre, Post Malone è headliner di numerosi festival in Europa e Stati Uniti, tra cui il Pinkpop (Paesi Bassi), il Rock in Rio Lisbon (Portogallo), il Lollapalooza (Stoccolma) e il Tinderbox (Danimarca) e registra il tutto esaurito per quasi tutte le date dei sui tour. (ANSA).