Sul set Bastardi a mano armata con Marco Bocci

ROMA, 11 FEB - Iniziano a Fiumicino, e proseguiranno tra Roma e altre località laziali, le riprese di Bastardi a mano armata, thriller diretto da Gabriele Albanesi (Il Bosco Fuori ). I protagonisti del film, scritto dallo stesso Albanesi insieme a Luca Poldelmengo (Cemento armato, Calibro 9) e Gianluca Curti (Calibro 9), sono Marco Bocci e Fortunato Cerlino. A completare il cast della pellicola, che vede un criminale appena uscito dal carcere recarsi in uno chalet di montagna per recuperare una ricca refurtiva e prendere in ostaggio i proprietari per impossessarsi del bottino, Maria Fernanda Candido (Il traditore), Peppino Mazzotta (Anime nere) e la giovane emergente Amanda Campana (Summertime di Netflix). "Entriamo in produzione - Gianluca Curti, Amministratore Delegato di Minerva Pictures, che oltre a produrre il film ne firma anche la sceneggiatura, ha dichiarato - con un film di genere action tarantiniano, con un cast formidabile e una storia che è una successione continua di colpi di scena, credo proprio che sia scoccata l'ora del ritorno del film di genere italiano con ambizioni internazionali. È il secondo film che produco con Marco Bocci protagonista, Marco è un professionista straordinario ed un grande attore, vi sorprenderà con l'alchimia che si è creta con Cerlino e Mazzotta, anche se nel film se ne daranno di santa ragione…". Bastardi a mano armata è una co-produzione italo-brasiliana, prodotta da Santo Versace e Gianluca Curti per Minerva Pictures con Rai Cinema, in coproduzione con Boccato Productions (opera realizzata con il sostegno della Regione Lazio avviso pubblico attrazione produzioni cinematografiche POR FESR LAZIO 2014 - 2020, progetto cofinanziato dall'Unione Europea). (ANSA).