Musica: due date estive per i Sum 41

MILANO, 10 FEB - I SUM 41, gruppo di culto della scena pop-rock-punk mondiale, torneranno in Italia quest'estate per due date, il 14 Agosto a Majano (Udine) e il 15 Agosto al Bay Fest di Bellaria (Rimini), con la tranche outdoor del loro "No personal space tour", una lunghissima tournée in tutto il mondo iniziato qualche mese fa per promuovere il loro ultimo LP "Order in decline". Sulle scene da oltre 20 anni, forti di oltre 15 milioni di dischi venduti, i canadesi guidati da Deryck Whibley a Majano e al BayFest suoneranno oltre 25 canzoni, dalle più recenti ai loro cavalli di battaglia come "Catching Fire", "Pieces", "Fat Lip", Still Waiting".(ANSA).