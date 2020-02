Taika Waititi fa storia, primo Maori a vincere

NEW YORK, 10 FEB - Non solo Parasite anche Jojo Rabbit, commedia nera drammatica sul nazismo, ha fatto storia alla 92ma edizione degli Oscar. Il film è stato premiato come miglior sceneggiatura non originale e il regista Taika Waititi, che interpreta anche una versione immaginaria di Adolf Hitler, è un maori, ossia un aborigeno della Nuova Zelanda. E' il primo a ricevere questo riconoscimento. "Lo dedico a tutti i bambini indigeni del mondo che vogliono cimentarsi nel mondo dell'arte, della danza o scrivere storie - ha detto Waititi, 44 anni -. Siamo narratori di nascita e possiamo farlo anche qui". Il regista ha poi concluso il suo discorso usando una frase in maori, 'kia ora', che significa 'state al sicuro'. Jojo Rabbit, con protagonisti tra agli Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie e Scarlett Johansson, ha ricevuto sei candidature, compreso miglior film. (ANSA)