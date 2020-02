Oscar: Yesterday, la canta Billie Eilish

ROMA, 10 FEB - Billie Eilish ha cantato agli Oscar Yesterday mentre scorrevano sugli schermi il tributo In Memoriam, con le immagini dei grandi personaggi del cinema venuti a mancare nel 2019, fra i quali gli italiani Piero Tosi e Franco Zeffirelli. L'artista, che ha sbancato ai Grammy vincendo in cinque categorie, il prossimo 9 marzo debutta con un tour mondiale che il 17 luglio la porta anche a Milano (al MIND Innovation District dell'ex Area Expo), unica data italiana di sole 12 date europee. Suo è anche il tema musicale di No time to die, il prossimo James Bond, in sala dal 2 aprile.