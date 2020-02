Oscar miglior regia a Bong Joon Ho per Parasite

ROMA, 10 FEB - "Non avrei mai pensato di vincere. Dopo il premio per il miglior film internazionale e la migliore sceneggiatura originale pensavo che la serata fosse finita" ha detto Bong Joon Ho dopo aver vinto la statuetta per la migliore regia per Parasite già Palma d'oro al festival di Cannes. Durante il suo discorso di ringraziamento, Bong Joon-Ho ha ringraziato tutti i registi che erano in nomination con lui, a partire da Martin Scorsese che è stato poi omaggiato dalla platea con una standing ovation. "Quand'ero a scuola ho studiato molto i film di Scorsese - spiega il cineasta - Quentin ha sempre messo i miei film nella lista dei preferiti anche quando non mi conosceva nessuno negli Usa. Todd (Phillips) Sam (Mendes) vi ammiro. Mi piacerebbe avere una motosega per condividere questo Oscar con tutti voi". (ANSA).