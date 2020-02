Oscar: statuetta agli Obama produttori miglior documentario

WASHINGTON, 09 FEB - Dopo il premio Nobel per la pace, per Barack Obama anche un premio Oscar: "American Factory" (in italiano Made in Usa - Una fabbrica in Ohio) di Steven Bognar, Julia Reichert e Jeff Reichert. E' il primo documentario di Higher Ground, la societa' di produzione dell'ex presidente e di Michelle. Obama ha subito twittato: "congratulazioni a Julia e Steven, i registi dietro American Factory, per aver raccontato una storia cosi' complessa e commovente sulle conseguenze molto umane del difficile cambiamento economico. Sono felice di vedere due persone assolutamente perbene e talentuose portare a casa l'Oscar per la prima produzione di Higher Ground". (ANSA).