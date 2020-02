Oscar: al via la cerimonia della 92/ma edizione

ROMA, 10 FEB - Ha preso il via al Dolby Theatre di Los Angeles la 92/ma edizione dei premi Oscar. Occhi puntati su Joker, che ha collezionato il maggior numero di nomination: 11. Corrono in dieci categorie, invece, 1917, C'era una volta a...Hollywood e The Irishman. Tra le nomination per miglior film e miglior regia (e miglior film straniero) c'è anche il sudcoreano Parasite, vincitore della Palma d'oro a Cannes. (ANSA).