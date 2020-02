Il testo di Albachiara 'accende' il paese di Zocca

MODENA, 07 FEB - Il testo di Albachiara di Vasco Rossi illumina Zocca, il Comune da 4.500 residenti sull'Appennino Modenese dove il rocker è nato e cresciuto. Un po' come è successo a Bologna con le luminarie dedicate a Lucio Dalla, infatti, anche i cittadini di Zocca hanno voluto celebrare il Blasco (in questo caso nel giorno del suo 68esimo compleanno) 'accendendo' le parole di una canzone in particolare: Albachiara. L'evento ha dato vita a una vera e propria festa di paese, questa sera a partire dalle 19, che ha visto il suo culmine nella proiezione di un video messaggio proprio di Vasco Rossi per i suoi compaesani: "Ciao a tutti - le parole del Blasco - dalle colline di Hollywood mando un grosso abbraccio e un bacio grandissimo al mio adorato paesello natio e a tutti voi. Vi ho sempre nel cuore. Sono molto contento che festeggiate il mio compleanno. Le luminarie con le frasi di Albachiara sono state un pensiero stupendo, mi commuovo quasi. Vi abbraccio tutti. Divertitevi più che potete". (ANSA).