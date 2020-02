Amadeus e Fiorello salutano Cecchetto

SANREMO, 08 FEB - Amarcord sul palco dell'Ariston per Amadeus e Fiorello, che hanno iniziato la loro carriera nello spettacolo insieme a Radio Deejay. "Ci chiamavano i ragazzi di via Massena, e se siamo arrivati fino a qui - dice il conduttore - lo dobbiamo a Claudio Cecchetto". "Ciao Claudio", gli fa eco Fiorello. Nei giorni scorsi in sala stampa, ritirando il premio Assomusica intitolato a David Zard, Fiore ha colto l'occasione per rendere omaggio anche a Franchino Tuzio e Bibi Ballandi ai quali sono legati i suoi esordi e i suoi grandi successi. (ANSA).