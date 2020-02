Zeffirelli: iniziative a Firenze per celebrarne compleanno

FIRENZE, 08 FEB - Una giornata di eventi e spettacoli per celebrare Franco Zeffirelli nel giorno dell'anniversario della sua nascita. L'appuntamento è organizzato il 12 febbraio dalla Fondazione Zeffirelli e prevede un programma di iniziative con la partecipazione, tra gli altri, del rettore dell'Università di Firenze Luigi Dei e del direttore del conservatorio Cherubini di Firenze Paolo Zampini che saranno protagonisti di una lettura in musica dell'Inferno dantesco. Per l'intera giornata i residenti dell'area metropolitana fiorentina potranno accedere gratuitamente al Museo dedicato a Zeffirelli. Previsto anche un momento musicale. Lo stesso giorno la famiglia del Maestro parteciperà alle 16,30 alla messa commemorativa, celebrata da padre Bernardo nella basilica di San Miniato al Monte. (ANSA).