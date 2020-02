Sanremo: Gianna Nannini travolge l'Ariston

SANREMO, 08 FEB - Tifo da stadio per Gianna Nannini all'Ariston: il pubblico, in piedi, ha acclamato la rocker che si è esibita in un medley dei suoi successi, Ragazzo dell'Europa, Meravigliosa creatura, Sei nell'anima. Prima aveva cantato Motivo con Coez. (ANSA).