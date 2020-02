Sanremo: Junior Cally canta Vado al massimo e cita Sardine

SANREMO, 06 FEB - Nella sua esibizione per la serata cover di Sanremo, il rapper Junior Cally ha scelto Vado al massimo, che propone in coppia con i Viito, e cambia il testo del brano di Vasco Rossi citando le Sardine: "In mezzo a questi pesci grossi preferisco le Sardine". (ANSA).