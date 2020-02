Sanremo: scaletta 7 febbraio, atteso Ghali

SANREMO, 06 FEB - Venerdì 7 febbraio all'Ariston, nel festival delle donne, arriva Dua Lipa, la popstar da oltre 6 miliardi di streaming e la cantante più giovane in assoluto ad avere raggiunto 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube. Presenterà per la prima volta in Italia Don't start now, il primo singolo già certificato disco d'oro in Italia ed estratto da Future Nostalgia, il nuovo album in uscita il 3 aprile. Atteso anche Ghali (protagonista anche sul Nutella Stage per le iniziative "Tra palco e città") che presenterà un medley dei suoi successi e il secondo estratto dal suo nuovo album DNA, in uscita il 20 febbraio. Si esibisce anche Gianna Nannini con un estratto dal suo ultimo album di inediti "La differenza" e un medley. Regine della serata, Antonella Clerici, che torna sul palco che l'ha già vista nelle vesti di conduttrice, e Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi - che potrebbe essere all'Ariston. Previsto ancora l'ospite fisso Tiziano Ferro e torna - dopo un giorno di pausa - il mattatore e badante 2.0 Fiorello. Tornano in scena tutti i 24 Campioni con le canzoni in gara. Prima dell'inizio delle esibizioni sarà resa noto la classifica generale. A esprimere il proprio voto è la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web. La media tra le percentuali di voto ottenute in serata e quelle ottenute nei giorni precedenti determinerà una nuova classifica generale. Spazio anche ai quattro semifinalisti delle Nuove Proposte, tra i quali sarà incoronato il vincitore di categoria. I giovani si esibiranno in due coppie a sfide dirette e la votazione avverrà con sistema misto: Giuria Demoscopica, Giuria della Sala Stampa, Televoto. I due finalisti si affronteranno per la sfida finale. (ANSA).