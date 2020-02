Sanremo: favoriti Elodie e Gabbani

ROMA, 6 FEB - Dopo l'esibizione di tutti i cantanti in gara, nella classifica dei favoriti degli esperti di Sisal Matchpoint Elodie resta in testa a 5, ma non è più da sola, viene infatti raggiunta da Francesco Gabbani, ieri primo per la giuria demoscopica. Secondo resta Diodato a 6, mentre I Pinguini Tattici Nucleari sono terzi con Le Vibrazioni a 9. Anastasio, fevorito della vigilia, scivola al quarto posto a 12 con Achille Lauro, Alberto Urso e, sorpresa, a Piero Pelù protagonista di una vertiginosa risalita da 50. La classifica prosegue con Irene Grandi 16, Giordana Angi e Levante, entrambe in calo a 20, e il trio Marco Masini, Rancore e Tosca a 25. Convincono poco Nigiotti, Gualazzi e Zarrillo a 33, lontani dalla vittoria anche Elettra Lamborghini, Junior Cally, Rita Pavone e Riki a 50. Ultimi Bugo e Morgan a 66. Tra i cantanti provenienti da un talent, solo Elodie - ex Amici - resta ai primi posti in attesa del televoto. Al momento quindi è più probabile la vittoria di un non talent 1,57 contro 2,25.