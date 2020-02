Achille Lauro, "Porto il teatro sul palco"

SANREMO, 05 FEB - "San Francesco è la prima storia delle 4 che vedrete raccontate sul palco dell'Ariston. La performance di ieri nasce dalla mia nuova esigenza di portare il teatro sul palco come succede già in tutti i miei live. La musica è la mia vita e ogni giorno scrivo e compongo ovunque mi trovi, Sanremo è la manifestazione musicale più importante in Italia e anche una grande opportunità per presentare il mio modo di intendere le performance". Lo scrive Achille Lauro in una nota, all'indomani della performance che ha stupito tutti. "Mi fa piacere che sia stata apprezzata", ha aggiunto l'artista romano. (ANSA).