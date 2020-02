Musica: a Milano 'Italiana in Algeri' fra Trump e Fallaci

MILANO, 05 FEB - - Un Bey di Algeri trumpiano sfegatato e misogino, una schiava Isabella, capace di ingannarlo, che ricorda in tutto e per tutto Oriana Fallaci: è un allestimento insolito dell'Italiana in Algeri di Rossini quello che VoceallOpera metterà in scena il 15 e 16 febbraio allo Spazio Teatro 89, teatro alla periferia di Milano. L'associazione nata con l'obiettivo di avvicinare un pubblico più ampio possibile all'opera e di permettere a giovani cantanti di debuttare (il cast ha un'età fra i 20 e i 30 anni) conferma così la sua vocazione ad accostare l'opera all'attualità come già accaduto ad esempio con il Gianni Schicchi con protagonisti Renzi e Salvini. "Ho voluto tributare un omaggio al lavoro della Fallaci, svolto - ha spiegato il regista Gianmaria Aliverta, che è anche presidente e direttore artistico dell'associazione - in un'epoca in cui era molto difficile farlo da donna". (ANSA).