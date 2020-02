Oscar: Joker torna in sala dal 6 febbraio

ROMA, 05 FEB - Joker, il film diretto, co-scritto e prodotto da Todd Phillips, attualmente in corsa agli Oscar con 11 Nomination, già vincitore di 2 Golden Globe (Miglior attore protagonista in un film drammatico" per l'interpretazione di Joaquin Phoenix e "Miglior Colonna Sonora Originale" per il lavoro di Hildur GuÐnadóttir), di tre Bafta inglesi tra cui miglior protagonista e del Leone D'Oro alla 76/a Mostra di Venezia, a partire dal 6 febbraio torna al cinema ed arriva in DVD, Blu-Ray (che includerà film e contenuti speciali in alta definizione) e 4K UHD, oltre che per il noleggio in digitale. Il film ha superato la soglia dei 4 milioni di spettatori in Italia e incassato più di 1 miliardo di dollari nel mondo, è inoltre già disponibile per l'acquisto in digitale su molte piattaforme. In occasione dell'arrivo in Home Video del film, i primi 10 minuti di Joker sono disponibili sul canale Youtube ufficiale di Warner Bros. Italia (ANSA).