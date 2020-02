Serie Scapece di Pino Imperatore opzionata per film

ROMA, 05 FEB - I diritti cinematografici della serie dell'ispettore Scapece, partita con 'Aglio, olio e assassino' di Pino Imperatore e proseguita 'Con tanto affetto ti ammazzerò', pubblicata da DeA Planeta, sono stati opzionati da Red Film. Lo comunica la casa editrice DeA Planeta. Imperatore, che con i suoi libri ha venduto oltre oltre 150.000 copie, è l'autore del bestseller 'Benvenuti in casa Esposito' (Giunti), sulle avventure tragicomiche di una famiglia camorrista e 'Allah, San Gennaro e i tre camorristi' (Mondadori), già opzionati per il cinema. L'ispettore Gianni Scapece con la sua scoppiettante squadra investigativa della trattoria Parthenope e la famiglia Vitiello, insieme al commissario Carlo Improta, sono i protagonista di una serie noir umoristica dove la napoletanità si esprime in tutte le sue sfumature. Nato a Milano nel 1961 da genitori emigranti napoletani, Imperatore vive in Campania dall'infanzia. Ha vinto i maggiori premi italiani per la scrittura comica ed è autore di opere teatrali, racconti, saggi umoristici e romanzi bestseller. (ANSA).