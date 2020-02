Hamilton, dal musical un film per il grande schermo

NEW YORK, 04 FEB - Appuntamento nelle sale il 15 ottobre 2021: "Hamilton", il musical hip-hop che ha sbancato i botteghini a Broadway, arriverà sul grande schermo grazie alla Disney con il cast originale di attori ispanici e neri del capolavoro di Lin-Manuel Miranda. Ispirato alla vita del primo segretario al Tesoro americano Alexander Hamilton e ai Founding Fathers, "Hamilton" e' stato il primo musical a vincere un Pulitzer nel 2016 oltre ad aver fatto man bassa di Tony, l'equivalente dell'Oscar per il teatro. Elogiato a destra e a sinistra, e' stato adottato nei piani di studi delle scuole di New York, mentre l'album originale e' diventato un best-seller. Lo stesso Miranda, che apparirà sul palcoscenico nel ruolo di Hamilton assieme Daveed Diggs (Lafayette e Thomas Jefferson) e Jonathan Groff di "Frozen" (Re Giorgio), ha dato l'annuncio su Twitter in simultanea con la Disney, mentre secondo "Deadline", che cita sue fonti esclusive, l'accordo con Disney avrebbe un valore di 75 milioni di dollari per la distribuzione worldwide, un record. A differenza di altri musical arrivati sul grande schermo come "Les Miserables," "Chicago" e piu' di recente "Cats" che sono stati girati in studio, la versione cinematografica di "Hamilton" sara' quella filmata a tre riprese nel giugno 2016 sul palcoscenico del Richard Rodgers Theatre di Broadway due settimane prima dell'uscita di scena del cast originale. (ANSA).