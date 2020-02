Chiara Ferragni icona moda, premio a Hollywood

NAPOLI, 02 FEB - Chiara Ferragni riceverà il 3 febbraio il premio ''LA Italia - Global Fashion Icon Award'' nella seconda giornata di Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Festival. La celebre imprenditrice digitale (18,3 milioni di followers su Instagram) è tra gli ospiti della 15.ma edizione dell'happening italiano a Hollywood promosso dall'Istituto Capri nel mondo con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, il sostegno del Mibact (Dg Cinema e Audiovisivo). Ad annunciare l'omaggio alla Ferragni è il fondatore di LA ITALIA, Pascal Vicedomini, ''Chiara è un'assoluta eccellenza italiana nel mondo, un genio della comunicazione che dopo essere stata la piu' potente influencer della moda è diventata un'imprenditrice digitale di rilevanza globale. Quale miglior occasione della prima californiana del documentario di Elisa Amoruso 'Chiara Ferragni - Unposted (docu campione d'incassi 2019,ndr) per esaltare a Hollywood uno dei principali talenti del nostro nuovo cinema, la Amoruso, insieme ad una 'maestra' dell'imprenditoria moderna come Ferragni, che si dà il caso sia italiana!'' conclude Vicedomini. Tra i protagonisti del festival Remo Girone, Franco Nero, Francesco di Leva; i registi Gabriele Salvatores (presidente), Francesca Archibugi, Ginevra Elkann, i produttori Andrea Iervolino e Marco Cohen, Ezio Greggio 'padrino' del Festival. Intervenuti alla serata inaugurale di LA Italia 2020 anche i premi Oscar Nick Vallelonga (Green Book), Bobby Moresco (Crash), Barry Morrow (Rain Man) insieme a Diane Warren (in corsa per la 11esima volta per l'Academy Award categoria Miglior Canzone), Danny Huston, David O. Russell, Eli Roth, Robert Davi, Alex Meneses e Frank Stallone (celebre musicista e fratello di Sly). (ANSA).