Los Angeles, Italia al via con omaggio a Kobe Bryan

ROMA, 01 FEB - Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Festival 2020 sarà dedicata alla memoria di Kobe Bryan, l'atleta tragicamente scomparso qualche giorno fa. L'omaggio a Bryant è previsto durante la serata inaugurale del festival, domenica 2 febbraio, e per l'occasione sarà mostrata l'intervista che Pascal Vicedomini, fondatore e produttore del festival, ha realizzato con Kobe nel 2018, dopo la vittoria da parte dell'atleta di un Oscar, per il corto d'animazione "Dear Basketball". "Kobe Bryant - afferma Vicedomini - Era cresciuto in Italia, e ogni estate tornava a far visita al nostro paese, che sentiva anche suo, con tappa fissa a Capri. La lingua italiana, poi, era la sua seconda lingua, e la parlava benissimo. Con grande partecipazione, desideriamo rendergli omaggio e porgere le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici". Nella serata inaugurale della manifestazione Diane Warren e Danny Huston riceveranno il premio 'LA ITALIA - Person of the Year' mentre il musicista Frank Stallone riceverà il premio alla carriera. In aggiunta, per celebrare il centenario della nascita di Federico Fellini, il festival aprirà con "Casanova" (1976) il 2 febbraio, e chiuderà con "Ginger & Fred" (1986) l'8 febbraio. Tra gli altri momenti clou della sezione "The Italian Masters", l'omaggio anche a Lina Wertmüller, con la proiezione di "Travolti da un insolito destino…" (1974,), a Francesco Rosi con la proiezione di "Citizen Rosi", il documentario diretto dalla figlia Carolina e da Didi Gnocch. E il ricordo del grande autore della fotografia Carlo di Palma con il documentario "Acqua e zucchero - Carlo Di Palma: i colori della vita". Il grande drammaturgo Eduardo de Filippo sarà inoltre ricordato con la proiezione del film "Il sindaco di Rione Sanità", moderno adattamento dell'omonima opera teatrale diretto da Mario Martone e presentato in anteprima a LA, Italia da una delle star del film, Francesco di Leva. LA, Italia 2020 è presieduto dal regista premio Oscar Gabriele Salvatores, al fianco del filmmaker Nick Vallelonga (vincitore di due Oscar per "Green Book"). (ANSA).