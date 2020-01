Fellini 100:a 8 anni primo 'articolo' da giornalista Maestro

BOLOGNA, 29 GEN - Aveva 8 anni, Federico Fellini, quando scrisse il suo primo 'articolo': un tema di una decine di righe dedicato al riso, la pianta e il frutto, "ancora poco utilizzato in Italia". Righe pubblicate, in pieni Anni venti, sul periodico 'Lucignolo, il giornalino dello scolaro' edito dalle scuole elementari 'Tonini' di Rimini frequentate da quello che poi sarebbe diventato uno del maestri del Cinema mondiale. A svelarlo, in uno studio che comparirà domani sul settimanale riminese 'il Ponte', è Davide Bagnaresi, docente a contratto in Storia dei consumi e delle imprese turistiche all'Università di Bologna e studioso del Fellini bambino e ragazzo. Tra i tanti articolisti della pubblicazione scolastica figura anche l'amico del regista Luigi 'Titta' Benzi, immortalato in 'Amarcord' che scrisse un pensierino sulla madre. A illustrare la composizione di Fellini - nonostante la sua passione per il disegno che lo portò, crescendo, a produrre vignette per diversi giornali - fu il coetaneo Ciro Angelini. (ANSA).